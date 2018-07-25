Источник рассказал, сколько сенаторов могут покинуть Совфед после выборов

Москва, 25 июля. Не менее 20 сенаторов могут покинуть Совет Федерации по итогам сентябрьских выборов, заявил источник в верхней палате парламента.

Источник РИА Новости сообщил, что по итогам выборов «придет как минимум 20 новых сенаторов». Он также предположил, что могут поменяться «еще четыре сенатора».

В ходе ротации должны будут освободиться посты двух вице-спикеров, председателей двух комитетов, а также зампредов нескольких комитетов Совфеда.

Единый день голосования в РФ состоится 9 сентября. Российским гражданам предстоит выбрать глав исполнительной власти в 26 регионах. В 16 регионах состоятся выборы в региональные законодательные собрания.

Ранее, как сообщал RT, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил перевести систему электронного голосования полностью в электронный формат, используя при этом технологии Face ID и сканер отпечатков пальцев.