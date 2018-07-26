Сирия, 26 июля. Курды убили и ранили нескольких участников мирной демонстрации на западе от Ракки. «Джебхат ан-Нусра»1*** присвоила оружие защитников сел Кефрая и Аль-Фуа в Идлибе. Террористы «Тахрир аш-Шам» провели серию обстрелов на окраине Алеппо и в Латакии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись двум обстрелам «Ан-Нусры» на северо-востоке от Латакии; нанесли урон боевикам-исламистам к западу от города Алеппо.

Курды: усиливают позиции на восточном берегу Евфрата к северу от Дейр-эз-Зора из-за активизации «спящих ячеек» ИГИЛ1; убили и ранили нескольких участников мирной демонстрации в Ат-Табке.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): присвоила себе оружие защитников сел Аль-Фуа и Кефрая в Идлибе; обстреляла район развязки в начале трассы Алеппо – Хама – Хомс – Дамаск.

Международная коалиция: вновь столкнулась с недовольствами мирных жителей по поводу присутствия войск США в Манбидже.

Провинция Латакия

Дислоцирующиеся в окрестностях города Кабана отряды террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» открыли огонь сразу по двум направлениям — в сторону населенных пунктов Сафсафа и Икко на северо-востоке от Латакии, передают источники информагентства Muraselon. Оба раза террористы использовали минометы крупных калибров. Под прицелом были позиции Сирийской арабской армии (САА) и жилые районы, однако в результате обстрелов джихадистов никто, к счастью, не пострадал. В обоих случаях правительственные силы САР наносили ответные удары по опорным пунктам «Джебхат Фатх аш-Шам» в горной местности региона, причинив группировке значительный урон в живой силе.

Провинция Алеппо

В городе Манбидж на северо-востоке провинции Алеппо прошла очередная демонстрация мирных жителей, требовавших вывода подразделений войск Соединенных Штатов из данного района, сообщает местный медиа-центр Aleppo24. Кроме того, участники акции протеста выступили с призывом к протурецким отрядам Сирийской свободной армии (ССА)** начать мирные переговоры с представителями законной власти САР по поводу передачи региона в ведение Дамаска.

На западной окраине административного центра провинции снова слышались выстрелы боевиков-исламистов, базирующихся в окрестностях города. Так, согласно сведениям военного источника в Twitter (@MrKyruer), отряды «Джебхат ан-Нусры» вели обстрелы со своих позиций в пригородах Аз-Захра и Лерамун. Под ударами оказался квартал Халидия и район развязки у начала трассы М5, связывающей Алеппо с Хамой, Хомсом и остальной частью Сирии. В рядах САА обошлось без потерь, среди гражданского населения также никто не пострадал. Между тем в результате ответных действий войск САР недалеко от Аз-Захры были ликвидированы ряд джихадистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF)**** активизировали мероприятия по укреплению своих позиций на восточном берегу Евфрата к северу от Дейр-эз-Зора. Радикалы провели усиление командных пунктов и развернули новые огневые позиции вблизи поселений Джия, Джнейна и Шакра. По данным портала Al Manar News, полевые командиры SDF организовали данные мероприятия ввиду активизации деятельности «спящих ячеек» боевиков «Исламского государства»1 на подконтрольных курдам территориях в этом районе и в целом во всей Северо-восточной Сирии. Кроме того, на этом направлении возможны столкновения с арабским ополчением, выступающим против незаконного военного присутствия «Демократических сил» и войск США в республике. Некоторые местные активисты между тем связывают усиление позиций SDF на этом направлении с возможным решением курдов возобновить конфронтацию с подразделениями САА, базирующимися в паре километров от Джнейны.

Провинция Идлиб

По данным подконтрольного боевикам канала в сети Twitter (@QalaatAlMudiq), террористы «Джебхат ан-Нусры» обнаружили вооружение, принадлежавшее бойцам проправительственных шиитских отрядов, в ходе осмотра перешедшего под полный контроль исламистов района населенных пунктов Кефрая и Аль-Фуа. Сообщается, что в настоящее время джихадисты перевозят найденное оружие и боеприпасы на свои склады в населенных пунктах Маарет Мисрин и Ариха к северу и к югу от Идлиба соответственно. Напомним, официальный Дамаск принял решение передать боевикам контроль над шиитскими селами, долгие годы находившимися в осаде, в обмен на эвакуацию всех мирных жителей на подконтрольные правительству САР территории. Отряды проасадовского ополчения, состоящего из бойцов-шиитов, долгое время защищали население от постоянных атак террористов.

Провинция Ракка

Обстановка на западе провинции Ракка серьезно обострилась из-за очередных противоправных действий курдских радикалов SDF, передает на своей странице в Twitter (@IvanSidorenko1) военный источник. Так, в ходе разгона демонстрации мирных жителей бойцы «Демократических сил» применили оружие, убив в результате не менее трех митингующих. Еще несколько участников протеста были ранены. Предполагается, что своими действиями наиболее радикальные отряды SDF, напрямую подчиняющиеся Пентагону, рассчитывали сорвать еще только налаживающийся процесс политического урегулирования между официальным Дамаском и представителями Рожавы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)