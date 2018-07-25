Сотрудник Qiwi намайнил 500 тысяч биткоинов с помощью платежных терминалов

Москва, 25 июля. Бывший технический директор платежного сервиса Qiwi намайнил с помощью платежных терминалов компании 500 тысяч биткоинов. Об этом рассказал генеральный директор компании Qiwi Сергей Солонин.

По словам Солонина, инцидент произошел в 2011 году. Служба безопасности компании обнаружила, что по ночам в закрытых магазинах терминалы Qiwi работали очень интенсивно, постоянно передавая информацию. После расследования выяснилось, что технический директор компании установил на терминалы приложения для майнинга биткоинов.

По словам Солонина, за три месяца технический директор намайнил более 500 тысяч биткоинов, которые тогда равнялись пяти миллионам долларов. Предприимчивый сотрудник был уволен из компании, поскольку отказался делиться криптовалютой.