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Ученые обнаружили озеро с жидкой водой на Марсе
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    Ученые обнаружили озеро с жидкой водой на Марсе

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    Ученые обнаружили озеро с жидкой водой на Марсе

    Москва, 25 июля. Ученые обнаружили подземное озеро с жидкой водой на Марсе. Открытие сделали благодаря радару Marsis, который был установлен на межпланетной станции Европейского космического агентства «Марс-экспресс», сообщает журнал Science.

    Исследователи в ходе изучения снимков красной планеты, которые сделал зонд Mars Reconnaissance Orbiter, заметили темные полосы шириной от полуметра до пяти метров. Ученые предположили, что полосы на склонах оставили стекавшие по ним некогда потоки воды. Позже марсоход Curiosity нашел на поверхности Марса высохшие озера.

    Совершить прорыв в поисках воды на Марсе удалось с помощью радиоэхозондирования. По данным ученых, анализы сигналов радара свидетельствуют о том, что в данной области имеется жидкая вода.

    Обнаруженное подземное озеро имеет ширину порядка 20 км. Оно покрыто толстым слоем льда и находится у южного полюса. Исследователи имеют основания считать, что данное озеро является на Марсе не единственным.

     

    Автор: Алексей Громов
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