Сирия не уступит врагам: Асма Асад почтила память погибших военных из РФ вместе с их семьям

Дамаск, 25 июля. Жена президента Сирии Башара Асада Асма почтила память российских и сирийских военнослужащих, которые погибли, выполняя боевые задачи на территории ближневосточного государства.

«Если бы не кровь этих мучеников, от Сирии бы ничего не осталось», — сказала Асма, участвуя в памятном мероприятии у могилы Неизвестного солдата в Дамаске.

Обращаясь к гостям из РФ, первая леди САР отметила, что сирийский народ безгранично благодарен российским военным за помощь.

«Сирия никогда не уступит врагам. Нас заставили воевать, мы никогда никого не провоцировали на войну. Но когда война началась, мы не испугались и стали бороться», — подчеркнула Асма.

В понедельник в сирийскую столицу из России прибыли члены пяти семей военных, отдавших свои жизни в борьбе с терроризмом на территории ближневосточного государства. Кроме родителей Романа Филипова, в составе делегации — жена и дети Героя России Марата Ахметшина, военного советника — артиллериста, вступившего в бой с боевиками запрещенной в России группировки ИГ1 и павшего, пытаясь спасти товарищей.

1 Организация запрещена на территории РФ.