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Головин согласовал пятилетний контракт с «Монако»
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    Головин согласовал пятилетний контракт с «Монако»

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    Головин согласовал пятилетний контракт с «Монако»

    Москва, 25 июля. Полузащитник ЦСКА Александр Головин перешел в «Монако». Об этом в среду сообщил известный спортивный журналист Василий Конов.   

    О том, что один из главных героев ЧМ-2018 в составе российской команды договорился с клубом из чемпионата Франции, Конов рассказал в Twitter. По его информации, контракт заключен сроком на пять лет.

    Информацию уже подтвердил вице-президент «Монако» Вадим Васильев.

    «Рад, что Головин принял самое правильное решение. Завтра он прилетает на медосмотр в Монако», — приводит комментарий Васильева Sport24.

    Напомним, еще во время чемпионата мира появилась информация о том, что к Головину присматриваются большие европейские команды. Чаще других упоминался английский «Челси», где ранее играл экс-полузащитник ЦСКА Юрий Жирков.

    Автор: Федор Веснин
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