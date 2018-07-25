Головин согласовал пятилетний контракт с «Монако»

Москва, 25 июля. Полузащитник ЦСКА Александр Головин перешел в «Монако». Об этом в среду сообщил известный спортивный журналист Василий Конов.

О том, что один из главных героев ЧМ-2018 в составе российской команды договорился с клубом из чемпионата Франции, Конов рассказал в Twitter. По его информации, контракт заключен сроком на пять лет.

Головин в Монако на пять лет. Саша, молодец! Удачи! — Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) July 25, 2018

Информацию уже подтвердил вице-президент «Монако» Вадим Васильев.

«Рад, что Головин принял самое правильное решение. Завтра он прилетает на медосмотр в Монако», — приводит комментарий Васильева Sport24.

Напомним, еще во время чемпионата мира появилась информация о том, что к Головину присматриваются большие европейские команды. Чаще других упоминался английский «Челси», где ранее играл экс-полузащитник ЦСКА Юрий Жирков.