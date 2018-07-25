В Госдуму внесен законопроект об обязанности пожарных проверять ТЦ при постройке и ремонте

Москва, 25 июля. В Госдуму внесен законопроект, который обяжет органы государственного пожарного надзора проводить экспертизу и выдавать заключение о соответствии нормам пожарной безопасности при строительстве и ремонте торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей. Проект закона опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Законопроект был разработан депутатами парламента, которые входят в состав рабочей группы по обобщению и анализу законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. Рабочая группа была создана по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, который произошел 25 марта 2018 года. В результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, большая часть из которых дети.