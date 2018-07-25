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Раньше гуляли только экстремалы: губернатор Подмосковья рассказал, как изменился парк в Балашихе
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    Раньше гуляли только экстремалы: губернатор Подмосковья рассказал, как изменился парк в Балашихе

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    Раньше гуляли только экстремалы: губернатор Подмосковья рассказал, как изменился парк в Балашихе

    Москва, 25 июля. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о преображении парка «Пехорка» в Балашихе. Ролик с подтверждением того, что власти проделали большую работу, глава Подмосковья опубликовал в Instagram.

     

    #сильноечистоездоровое

    Публикация от Андрей Воробьев Губернатор МО (@andreyvorobiev)

    Воробьев рассказал, что местные жители регулярно выражали обеспокоенность состоянием парка в Балашихе. 

    «Для жителей не было создано никаких условиях для отдыха. Гулять решались только экстремалы», — отметил Воробьев.

    Теперь же на территории парка расположены шесть детских площадок, для удобства гостей «Пехорки» создана новая деревянная набережная. Губернатор Московской области подчеркнул, что парков, подобных тому, который появился в Балашихе, в Подмосковье должно быть больше.

    На реконструкцию парка в Балашихе потратили 425 миллионов рублей, напоминает «Телеканал 360». В «Пехорке» не только появилось новое освещение и детские площадки, но и роллердром и скейтпарк — одни из самых современных в Подмосковье. 

    Автор: Федор Веснин
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