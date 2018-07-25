Раньше гуляли только экстремалы: губернатор Подмосковья рассказал, как изменился парк в Балашихе

Москва, 25 июля. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о преображении парка «Пехорка» в Балашихе. Ролик с подтверждением того, что власти проделали большую работу, глава Подмосковья опубликовал в Instagram.

#сильноечистоездоровое Публикация от Андрей Воробьев Губернатор МО (@andreyvorobiev) 25 Июл 2018 в 10:19 PDT

Воробьев рассказал, что местные жители регулярно выражали обеспокоенность состоянием парка в Балашихе.

«Для жителей не было создано никаких условиях для отдыха. Гулять решались только экстремалы», — отметил Воробьев.

Теперь же на территории парка расположены шесть детских площадок, для удобства гостей «Пехорки» создана новая деревянная набережная. Губернатор Московской области подчеркнул, что парков, подобных тому, который появился в Балашихе, в Подмосковье должно быть больше.

На реконструкцию парка в Балашихе потратили 425 миллионов рублей, напоминает «Телеканал 360». В «Пехорке» не только появилось новое освещение и детские площадки, но и роллердром и скейтпарк — одни из самых современных в Подмосковье.