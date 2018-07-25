«Вкушает плоды американской демократии»: СМИ показали, как Навальный тратит деньги сторонников в США

Москва, 25 июля. Кадры отдыха Алексея Навального в США появились в Сети. На них видно, как блогер рассекает по американским дорогам на Chrysler и «вкушает плоды американской демократии», пробуя деликатесы в местном ресторане.

Фото Навального в США опубликовала «Комсомольская правда». «Вот он в Штатах, надев майку с надписью «Дестрой» (с англ. — «разрушать»), гоняет по хай-веям на красном «Крайслере». И кушает в ресторанах Калифорнии лобстеров размером с ладонь», — пишет издание.

За последние три месяца Навальный посетил шесть стран, в том числе Италию, Египет, Латвию, Германию, Венгрию и Польшу. По мнению экспертов, на путешествия блогер тратит деньги сторонников, которые жертвуют ему свои средства в Интернете.