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«Вкушает плоды американской демократии»: СМИ показали, как Навальный тратит деньги сторонников в США
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    «Вкушает плоды американской демократии»: СМИ показали, как Навальный тратит деньги сторонников в США

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    «Вкушает плоды американской демократии»: СМИ показали, как Навальный тратит деньги сторонников в США

    Москва, 25 июля. Кадры отдыха Алексея Навального в США появились в Сети. На них видно, как блогер рассекает по американским дорогам на Chrysler и «вкушает плоды американской демократии», пробуя деликатесы в местном ресторане.

    Фото Навального в США опубликовала «Комсомольская правда». «Вот он в Штатах, надев майку с надписью «Дестрой» (с англ. — «разрушать»), гоняет по хай-веям на красном «Крайслере». И кушает в ресторанах Калифорнии лобстеров размером с ладонь», — пишет издание.

    За последние три месяца Навальный посетил шесть стран, в том числе Италию, Египет, Латвию, Германию, Венгрию и Польшу. По мнению экспертов, на путешествия блогер тратит деньги сторонников, которые жертвуют ему свои средства в Интернете.

    «Вкушает плоды американской демократии»: СМИ показали, как Навальный тратит деньги сторонников в США

    Автор: Катерина Михайлиди
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