Евросоюз принял новые правила авиационной безопасности

Москва, 25 июля. Евросоюз ужесточил правила предполетного медицинского освидетельствования пилотов и бортпроводников, сообщили в Еврокомиссии.

Крушение рейса 9525 Germanwings в 2015 году стало поводом задуматься над вопросом ужесточения правил предполетного медицинского освидетельствования. В итоге Евросоюз принял новые правила безопасности, ужесточив правила психической пригодности для пилотов и бортпроводников.

Согласно новым правилам авиакомпании должны будут проводить психологическую оценку пилотов перед началом полетов. Кроме того, перевозчик обязан предоставить всем пилотам доступ к программе поддержки, если у них есть психологические проблемы.

«Вводится систематическое тестирование психоактивных веществ у летного состава при приеме на работу и тестирование без предупреждения после реабилитации и возвращения на работу», — говорится в сообщении.

Также вводится обязательное выборочное тестирование пилотов и бортпроводников европейских и иностранных авиакомпаний в ЕС на алкоголь.

На освоение и реализацию нововведений предусмотрен двухлетний переходный период.

Напомним, в 2015 году второй пилот лайнера компании Germanwings, воспользовавшись отсутствием командира самолета, закрылся изнутри и направил воздушное судно в гору. В результате все находившиеся в самолете 150 человек погибли.