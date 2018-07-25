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«Это прямая обязанность»: ЛНР призвала Киев продлить закон об особом статусе Донбасса
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    «Это прямая обязанность»: ЛНР призвала Киев продлить закон об особом статусе Донбасса

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    «Это прямая обязанность»: ЛНР призвала Киев продлить закон об особом статусе Донбасса

    Луганск, 25 июля. Украине следует продлить закон об особом статусе Донбасса, заявил в среду глава Народного совета Луганской народной республики Денис Мирошниченко.

    По его словам, закон является обязательным условием минских соглашений, а это значит, что его реализация является прямой обязанностью Киева.

    «Украине стоит задуматься о продлении закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе, который истекает в октябре 2018 года. Прямая обязанность Украины – такой закон принять и согласовать с представителями ЛНР и ДНР», — отметил Мирошниченко.

    Глава Народного совета ЛНР также напомнил, что особый статус предполагает языковую автономию, функционирование народной милиции и самостоятельное формирование местных органов власти.

    Напомним, что Украина приняла закон об особом статусе Донбасса, как предписывают минские соглашения, однако не торопится его исполнять. В Киеве заявляют, что закон вступит в силу, как только из Донбасса будут выведены все «незаконные формирования».

    Автор: Антон Соколов
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