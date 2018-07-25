«Это прямая обязанность»: ЛНР призвала Киев продлить закон об особом статусе Донбасса

Луганск, 25 июля. Украине следует продлить закон об особом статусе Донбасса, заявил в среду глава Народного совета Луганской народной республики Денис Мирошниченко.

По его словам, закон является обязательным условием минских соглашений, а это значит, что его реализация является прямой обязанностью Киева.

«Украине стоит задуматься о продлении закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе, который истекает в октябре 2018 года. Прямая обязанность Украины – такой закон принять и согласовать с представителями ЛНР и ДНР», — отметил Мирошниченко.

Глава Народного совета ЛНР также напомнил, что особый статус предполагает языковую автономию, функционирование народной милиции и самостоятельное формирование местных органов власти.

Напомним, что Украина приняла закон об особом статусе Донбасса, как предписывают минские соглашения, однако не торопится его исполнять. В Киеве заявляют, что закон вступит в силу, как только из Донбасса будут выведены все «незаконные формирования».