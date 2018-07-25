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Porsche официально представила обновленный кроссовер Macan
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    Porsche официально представила обновленный кроссовер Macan

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    Porsche официально представила обновленный кроссовер Macan

    Москва, 25 июля. Компания Porsсhe представила обновленный кроссовер Macan. Премьера состоялась в Шанхае, а на китайский рынок модель выйдет до того, как доедет до Европы.

    Инженеры Porsсhe провели рестайлинг как внешнего дизайна автомобиля, так и его салона, отмечают ресурсы, ориентированные на освещение новостей авторынка. Обновленный Macan получил более узкие указатели поворота и видоизмененные фары головного света.

    Технические характеристики новой модели от Porsche пока держатся в секрете, однако, по информации СМИ, модернизированный Macan будет иметь шестицилиндровый двигатель объемом 2,9 или 3 литра.   

    Напомним, в настоящее время в России можно приобрести Porsсhe Macan с четырехцилиндровым мотором объемом 2 и 3 литра. Стоимость авто начинается от 3,5 миллиона рублей.

    Porsche официально представила обновленный кроссовер Macan

    Автор: Федор Веснин
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