Сирийские правозащитники рассказали, откуда боевики ИГ проникли в Эс-Сувейду

Дамаск, 25 июля. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), которые минувшим утром атаковали несколько населенных пунктов в сирийской провинции Эс-Сувейда, прибыли из района Ат-Танф в провинции Хомс, где расположена военная база США. Об этом сообщил глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем.

Минувшим утром несколько террористов-смертников совершили самоподрыв в сирийском городе Эс-Сувейда. В это же время боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) атаковали ряд населенных пунктов в провинции Эс-Сувейда, однако получили отпор от сирийской армии и местных жителей. В результате терактов и нападений погибли 170 человек, более 200 мирных жителей получили ранения, передает РИА Новости.

Казем отметил, что террористы ИГ проникли в Эс-Сувейду со стороны американской военной базы «Ат-Танф» и лагеря беженцев «Эр-Рукбан», которые находятся в провинции Хомс.

«Армия и союзные силы преследуют отряды ИГ, которые пришли из Ат-Танфа. Атака началась в 5.00 утра. В ближайшее время боестолкновения должны прекратиться»,- сказал Казем.

Район Ат-Танф, граничащий с провинцией Эс-Сувейда, Ираком и Иорданией, находится под контролем международной коалиции во главе с США, там же расположен крупный лагерь беженцев «Эр-Рукбан» и военная база США.

1 Организация запрещена на территории РФ.