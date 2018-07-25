«Одной Монеточкой в кармане будет меньше»: Лоза прокомментировал бойкот рок-фестиваля «Нашествие»

Группы «Элизиум», «Порнофильмы», «Йорш», «Пошлая Молли», а также певица Монеточка отказались от участия в рок-фестивале «Нашествие» из-за демонстрации на нем военной техники и размещения призывного пункта. Решение музыканты объяснили своими пацифистскими убеждениями.

«Россия столько этих «нашествий» выдержала, и все, кто пытался эти нашествия осуществить, плохо кончили», — поделился своим мнением по поводу случившегося известный музыкант Юрий Лоза в интервью Федеральному агентству новостей.

Сам Лоза неоднократно выступал с критикой фестиваля, говоря о том, что «русский рок, как явление, перестал существовать еще в 1980 году», а название «Нашествие» ассоциируется у него с саранчой и татаро-монголами. Несмотря на это, в интервью ФАН певец высказался в поддержку организаторов фестиваля.

«Как они (бойкотирующие. — Прим. ФАН) себе представляют оборону страны без министерства обороны? Если есть министерство обороны, оно будет работать, оно обязано вести какую-то деятельность, — заявил музыкант. — Если ему выгодно работать с музыкантами фестиваля и если фестивалю выгодно общаться, то какая разница: езжайте и пойте. Никто из них внятно не сможет объяснить, против чего они протестуют».

Пилотажная авиагруппа «Витязи» намерена пролететь красиво над зрителями, люди будут фотографировать, веселиться и радоваться, будет греметь салют.

«Против чего они протестуют?» — недоумевает Юрий Лоза.

Собеседник ФАН также добавил, что по имеющейся у него информации около сотни коллективов, пожелавших принять участие в знаменитом фестивале, уже получили отказ от организаторов.

«Ну, возьмут других артистов — они приедут и споют, — считает Лоза. — Одни не поехали — другие поехали, будет другой состав участников. Ну, одной Монеточкой в кармане будет меньше».

«Отряд не заметил потери бойца», подытожил свои слова музыкант.

Рок-фестиваль «Нашествие» проводится с 1999 года. В нынешнем году он должен пройти с 3 по 5 августа.