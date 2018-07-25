Замглавы Минкомсвязи Евраев ушел в отставку

Москва, 25 июля. Правительство России освободило от должности заместителя главы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Михаила Евраева, говорится в опубликованном на сайте кабмина распоряжении.

«Освободить Евраева Михаила Яковлевича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе.

Отметим, что Евраев ушел в отставку по собственному желанию.

Евраев занимал должность заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с января 2013 года. Он курировал вопросы почтовой связи и государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ. До этого с октября 2012 года был заместителем председателя регионального развития.