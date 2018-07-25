Украинские власти запретили возить православных в Киев на 1030-летие крещения Руси

Киев, 25 июля. Украинские власти запретили перевозчикам ездить в Киев 27 июля, когда в городе будет праздноваться 1030-летие крещения Руси.

На действия руководства страны пожаловалась Украинская православная церковь Московского патриархата. Священники заявили, что из-за политического решения украинских чиновников верующие из Ровно, Херсона, Житомира и Одессы не могут попасть в столицу на Крестный ход.

При этом, как отмечают украинские СМИ, представители власти активно организуют подвоз бюджетников для участия в религиозных мероприятиях неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Напомним, что на Украине действует официальная православная церковь Московского патриархата и непризнанная церковь Киевского патриархата. В то же время Киев принимает активные шаги, пытаясь добиться признания УПЦ КП. Так, например, президент страны Петр Порошенко ранее призвал Вселенского патриарха Варфоломея I предоставить автокефалию церкви Киевского патриархата, чтобы создать на ее основе единую поместную православную церковь.