Глава КНР призвал мировое сообщество отказаться от торговых войн

Йоханнесбург, 25 июля. Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин заявил, что мировое сообщество должно отказаться от торговых войн, так как в них не будет победителя. Об этом глава КНР заявил в ходе церемонии открытия бизнес-форума БРИКС в Йоханнесбурге.

«Торговые войны должны быть отвергнуты, так как в них не будет победителя. Те, кто идёт по этому пути, нанесут вред сами себе», — сказал Си Цзиньпин.

Напомним, в начале июля США ввели пошлины на импорт товаров из Китая. В середине июля Китай ввел ответные пошлины на американские сельхозтовары, автомобили и морепродукты. Позднее министерство иностранных дел Китая призвало США отказаться от политики пошлин и вернуться к свободной торговле.