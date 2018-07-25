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Политика
Глава КНР призвал мировое сообщество отказаться от торговых войн
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    Глава КНР призвал мировое сообщество отказаться от торговых войн

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    Глава КНР призвал мировое сообщество отказаться от торговых войн

    Йоханнесбург, 25 июля. Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин заявил, что мировое сообщество должно отказаться от торговых войн, так как в них не будет победителя. Об этом глава КНР заявил в ходе церемонии открытия бизнес-форума БРИКС в Йоханнесбурге.

    «Торговые войны должны быть отвергнуты, так как в них не будет победителя. Те, кто идёт по этому пути, нанесут вред сами себе», — сказал Си Цзиньпин.

    Напомним, в начале июля США ввели пошлины на импорт товаров из Китая. В середине июля Китай ввел ответные пошлины на американские сельхозтовары, автомобили и морепродукты. Позднее министерство иностранных дел Китая призвало США отказаться от политики пошлин и вернуться к свободной торговле.

    Автор: Артем Никулин
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