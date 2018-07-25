Ливень «смыл» мост в Киеве: опубликованы фото

Киев, 25 июля. В Киеве в среду обрушился мост на пересечении улиц Кирилловской (бывшая улица Фрунзе) и Елены Телиги. Место ЧП в настоящее время огорожено, там работают сотрудники коммунальных служб.

Из-за обрушения переправы в районе пересечения Кирилловской и улицы Телиги образовались пробки. Несущие конструкции моста, по информации киевского управления по чрезвычайным ситуациям, не пострадали, пишут украинские СМИ.

Когда движение по переправе будет восстановлено, пока неизвестно. Напомним, в среду в Киеве идут ливни. В центре города затопленными оказались подземные переходы и дороги, серьезные сложности возникли в работе общественного транспорта.

«Жесть в Киеве продолжается: разрушается путепровод на Телиги/Кирилловской. Конструкции буквально смывает вместе с грунтом мощными потоками воды. На месте ремонтники. Наблюдают. Движение парализовано», — отмечается в комментарии, появившемся в одном из популярных пабликов, посвященных происшествиям в украинской столице.

При этом то, что частичное обрушение моста стало следствием непогоды, пока официально не подтверждено.