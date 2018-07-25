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Ливень «смыл» мост в Киеве: опубликованы фото
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    Ливень «смыл» мост в Киеве: опубликованы фото

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    Ливень «смыл» мост в Киеве: опубликованы фото

    Киев, 25 июля. В Киеве в среду обрушился мост на пересечении улиц Кирилловской (бывшая улица Фрунзе) и Елены Телиги. Место ЧП в настоящее время огорожено, там работают сотрудники коммунальных служб.

    Из-за обрушения переправы в районе пересечения Кирилловской и улицы Телиги образовались пробки. Несущие конструкции моста, по информации киевского управления по чрезвычайным ситуациям, не пострадали, пишут украинские СМИ.

    Ливень «смыл» мост в Киеве: опубликованы фото

    Когда движение по переправе будет восстановлено, пока неизвестно. Напомним, в среду в Киеве идут ливни. В центре города затопленными оказались подземные переходы и дороги, серьезные сложности возникли в работе общественного транспорта.

    «Жесть в Киеве продолжается: разрушается путепровод на Телиги/Кирилловской. Конструкции буквально смывает вместе с грунтом мощными потоками воды. На месте ремонтники. Наблюдают. Движение парализовано», — отмечается в комментарии, появившемся в одном из популярных пабликов, посвященных происшествиям в украинской столице. 

    При этом то, что частичное обрушение моста стало следствием непогоды, пока официально не подтверждено.  

    Автор: Федор Веснин
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