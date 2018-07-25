ООН поддерживает инициативу России и Франции по доставке гумпомощи в Сирию

Москва, 25 июля. Организация объединенных наций (ООН) поддерживает инициативу России и Франции по доставке гуманитарной помощи в Сирию. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

ООН приветствует инициативу Москвы и Парижа по доставке гуманитарной помощи в сирийскую Восточную Гуту, отметил Дюжаррик.

«Мы полностью поддерживаем эти усилия России и Франции», — добавил он.

Напомним, совместный проект России и Франции по доставке гуманитарной помощи в Сирии был организован 20 июля. В рамках проекта планируется доставлять в сирийские провинции лекарства и специальное оборудование. Стоит отметить, что доставку грузов из Франции обеспечивает российская авиация.