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ООН поддерживает инициативу России и Франции по доставке гумпомощи в Сирию
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    ООН поддерживает инициативу России и Франции по доставке гумпомощи в Сирию

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    ООН поддерживает инициативу России и Франции по доставке гумпомощи в Сирию

    Москва, 25 июля. Организация объединенных наций (ООН) поддерживает инициативу России и Франции по доставке гуманитарной помощи в Сирию. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

    ООН приветствует инициативу Москвы и Парижа по доставке гуманитарной помощи в сирийскую Восточную Гуту, отметил Дюжаррик.

    «Мы полностью поддерживаем эти усилия России и Франции», — добавил он.

    Напомним, совместный проект России и Франции по доставке гуманитарной помощи в Сирии был организован 20 июля. В рамках проекта планируется доставлять в сирийские провинции лекарства и специальное оборудование. Стоит отметить, что доставку грузов из Франции обеспечивает российская авиация.

    Автор: Дарья Смолина
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