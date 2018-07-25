Меню
Происшествия
Взрыв раскалившейся от жары машины в Краснодаре попал на видео
Политика
Замглавы Минкомсвязи Евраев ушел в отставку
Следующая новость
Загрузка...

    Взрыв раскалившейся от жары машины в Краснодаре попал на видео

    56

    Взрыв раскалившейся от жары машины в Краснодаре попал на видео

    Краснодар, 25 июля. Баллон с газом взорвался из-за жары в машине в центре Краснодара. Инцидент произошел на парковке, расположенной на улице Орджоникидзе.

    Камеры видеонаблюдения, установленные на соседнем здании, засняли момент взрыва. Как видно на кадрах, взрыв произошел спустя несколько секунд после того, как мимо машины прошла женщина с коляской. Услышав громкий звук, она испуганно обернулась и попятилась. Судя по всему, баллон располагался в багажнике автомобиля.

    Отметим, что в среду днем воздух в Краснодаре прогрелся до плюс 34-36 градусов. Завтра в городе ожидается небольшое снижение температуры до плюс 32 градусов.  

    Ранее Федеральное агентство сообщало, что Роспотребнадзор составил список советов, как спастись от жары и перегрева летом. Специалисты ведомства предупредили, что в ряде российских регионов зафиксирована аномальная жара, температуры при этом достигают рекордных отметок для данного периода.

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.