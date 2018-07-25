Взрыв раскалившейся от жары машины в Краснодаре попал на видео

Краснодар, 25 июля. Баллон с газом взорвался из-за жары в машине в центре Краснодара. Инцидент произошел на парковке, расположенной на улице Орджоникидзе.

Камеры видеонаблюдения, установленные на соседнем здании, засняли момент взрыва. Как видно на кадрах, взрыв произошел спустя несколько секунд после того, как мимо машины прошла женщина с коляской. Услышав громкий звук, она испуганно обернулась и попятилась. Судя по всему, баллон располагался в багажнике автомобиля.

Отметим, что в среду днем воздух в Краснодаре прогрелся до плюс 34-36 градусов. Завтра в городе ожидается небольшое снижение температуры до плюс 32 градусов.

Ранее Федеральное агентство сообщало, что Роспотребнадзор составил список советов, как спастись от жары и перегрева летом. Специалисты ведомства предупредили, что в ряде российских регионов зафиксирована аномальная жара, температуры при этом достигают рекордных отметок для данного периода.