Эко-пикник с уникальной программой пройдет в Москве

Москва, 25 июля. Эко-пикник пройдет в столичном парке «Серебряный Бор» в субботу. Для гостей праздника подготовили уникальную насыщенную программу.

Стать участником эко-пикника может любой желающий, и на этом мероприятии для каждого найдется развлечение по душе. Организаторы пикника подготовили серию мастер-классов, в том числе по запуску воздушных змей, лепке, оригами, занятия по йоге, пляжный волейбол и конкурсы. При этом всех, кто решится принять участие, ждут призы и подарки. А для тех, кто хочет насладиться спокойствием, сделаны специальные зоны с подушками-пуфами.

Пикник проводит московский департамент по вопросам окружающей среды. Пикник пройдет на территории второго пляжа «Серебряного Бора». Начнется мероприятие в 11.00.

Стоит отметить, что московское правительство оказывает поддержку направленным на развитие города и досуг граждан проектам. Мэр Москвы Сергей Собянин на протяжении восьми лет работает над усовершенствованием города — решил ряд проблем столицы и вывел ее на новый уровень.

Специалисты ООН проанализировали ситуацию по вопросу предоставлению электронных услуг в различных городах и заявили, что Москва является лидером по уровню предоставлению подобных услуг. Кроме того, если говорить о транспортной системе столицы, то в этом направлении видны положительные изменения — уровень пробок уменьшился, общественный транспорт развивается, постепенно появляются новые станции метрополитена, сообщает New inform.