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Мосты взаимопонимания, а не стены разделения: в ЮАР высоко оценили бренд БРИКС
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    Мосты взаимопонимания, а не стены разделения: в ЮАР высоко оценили бренд БРИКС

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    «Строят мосты взаимопонимания, а не стены разделения»: в ЮАР дали оценку бренду БРИКС

    Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи South Africa: Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS) has Established Itself as a Global Brand, Research Shows («Страны БРИКС зарекомендовали себя как глобальный бренд»), опубликованной на портале Africa Newsroom.

    Политический альянс стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) стал самостоятельным глобальным брендом, о чем свидетельствуют исследования, проведенные маркетинговым агентством правительства ЮАР Brand South Africa.

    Доктор Петрус де Кок, генеральный директор по исследованиям в Brand South Africa, заявил:

    «В ироничном повороте геополитической судьбы в XXI веке пять развивающихся стран БРИКС стали сторонниками свободной торговли и глобализации, сторонниками защиты окружающей среды на фоне глобальных климатических проблем и силой, которая продвигает интегрированный, международный, многополярный миропорядок».

    В исследовательском докладе, опубликованном на этой неделе и озаглавленном «Бренд БРИКС: от экономической концепции до института глобального управления», агентство Brand South Africa отвечает на вопрос о том, можно ли рассматривать и анализировать альянс БРИКС как формирующийся институт глобального управления и, следовательно, как самостоятельный бренд.

    Эксперты изучили вопрос того, как усиление формализации взаимодействий между странами внутри и вне БРИКС, создание таких институтов, как Новый банк развития БРИКС, и расширение взаимодействия на таких платформах, как деловой совет и научно-исследовательские центры, приводят к формированию коллективного имиджа БРИКС.

    Исследовательская группа БРИКС установила, что с момента создания организации и до саммита БРИКС 2018 года состоялось более 160 официальных встреч, а через рабочие группы и координационные механизмы были выполнены обязательства по более чем 60 соглашениям.

    Кроме того, в период с 2009 по 2017 год страны БРИКС дали в общей сложности около 406 обещаний и реализовали 70% решений, принятых на саммитах.

    «Строят мосты взаимопонимания, а не стены разделения»: в ЮАР дали оценку бренду БРИКС

    Доктор де Кок объяснил, что результаты для многих стали неожиданными. По его словам, исследование опровергло доводы скептиков о том, что из-за многообразия внутреннего состава государств-членов, а также геополитических и экономических целей организации будет трудно объединяться и развиваться.

    Однако исследование показало, что географическое и внутреннее разнообразие государств-членов на самом деле является преимуществом, которое способствует укреплению сотрудничества при одновременном усилении воздействия «мягкой силы» государств-членов.

    «Развитие бренда БРИКС происходит в условиях посткризисного мира, характеризующегося ростом протекционизма, торговыми войнами и бурными политическими изменениями. События в мировой экономике и геополитике играют важную роль при поиске путей укрепления, углубления и институционализации взаимодействия БРИКС. Страны БРИКС противодействуют тенденциям антиглобализации и антиинтеграционной риторики и, как следствие, стабилизируют свои экономики через партнерства БРИКС», — пишет доктор Кок.

    Выводы исследования были связаны с тремя конкретными аспектами бренда БРИКС:

    • Становление БРИКС как института глобального управления;
    • Как институционализация БРИКС способствует развитию бренда БРИКС;
    • Как бренд БРИКС представляет собой уникальный пример соединения «мягкой силы» или многосторонности «мягкой силы».

    «Страны БРИКС объединяют 42% населения мира, учреждают новые институты и ведут переговоры с целью создания мира, в котором из кирпичиков строятся мосты взаимопонимания, а не стены разделения, конфликтов, эксплуатации, национализма, предрассудков и изоляции», — заключил доктор Кок.

    Автор: Алексей Громов
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