Даешь жару! Петербуржцы делятся эмоциями от теплого лета и советами о правильном отдыхе. ФАН-ТВ

В Петербурге, наконец, выдалось жаркое лето. Многие гости и жители Северной столицы уже и не помнят, когда в последний раз принимали солнечные ванны в таком объеме. Корреспонденты ФАН-ТВ выяснили, где предпочитают проводить теплые деньки жители Петербурга, и как лучше всего спастись от летнего зноя?

«За все годы наконец-то лето! Это было так давно, что я даже не могу сказать. Ну, я думаю, что, когда у нас свадьба была, в 73-м, в 74-м, но не так ощущали, — вспоминает Людмила Кудрявцева и делится своими секретами спасения от жары, — во-первых, шапочку надо надеть. У меня с собой спрей для лица и вода минеральная для питья. Легче одеться, оказывается, длинные юбки очень здорово спасают в жару».

«Прекрасное лето! Сегодня отличная погода и этот месяц отличный. Я в этом году в первый раз в Петербурге, поэтому мне больше нечего вам сказать. Лето лучше всего проводить в Петербурге. Парк 300-летия мне очень нравится и центр, красавец центр, — говорит Алексей Фролов, и советует — купаться, в душ ходить и пить воду».

По мнению петербуржцев, в такую погоду лучше не сидеть в городе, а проводить теплые деньки на природе или в Парке 300-летия. Ну, а если жара все же настигла на работе, не стоит отчаиваться, на помощь придут прохладительные напитки, мороженое или кондиционер. Кстати, синоптики обещают еще неделю жаркого солнечного лета. До конца августа, по прогнозам, тоже будет тепло, но уже весьма по-петербуржски: с регулярными дождями и облачностью.