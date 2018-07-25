Мигранты тонут у берегов Африки: Тунис отказывается помогать беженцам

Москва, 25 июля. Власти Туниса отказываются строить лагеря для беженцев и принимать нелегальных мигрантов, опасаясь увеличения количества террористов. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

На прошлой неделе власти Туниса отказались помочь 40 беженцам, которые застряли в открытом море. На пятый день плавания у судна отказал двигатель, после чего на борту закончились продукты питания и пресная вода. Директор регионального Красного Полумесяца Меденин Манджи Салим заявил, что все попытки уговорить власти Туниса помочь беженцам оказались тщетными. Власти Туниса отказались оказывать какую-либо помощь беженцам, которые терпят бедствие, передает «Политика Сегодня».

По мнению Долгова, власти Туниса боятся наплыва радикальных исламистов, поэтому отказываются строить лагеря для мигрантов и оказывать помощь беженцам.

«Не секрет, что среди беженцев находится криминальный контингент. После крушения режима Каддафи из ливийских тюрем вышли тысячи заключенных. В том числе джихадистов», — сказал Долгов.

Стоит отметить, что в Тунисе сохраняется напряженная обстановка из-за террористической угрозы. С 2015 года в стране действует режим ЧП.

Кроме того, в Тунисе существует угроза возникновения межэтнических конфликтов. Накануне еврейская община Туниса сообщила, что неизвестные молодые люди жарили мясо на могилах еврейского кладбища. По словам представителей еврейской общины, данный случай далеко не первый.