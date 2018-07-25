Стало известно, кто профинансирует строительство моста на Сахалин

Йоханнесбург, 25 июля. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин назвал источники финансирования строительства транспортного перехода на Сахалин. По его словам, основные средства будут выделены из бюджета РЖД.

«Теоретически есть два источника — бюджет и РЖД. Это очевидно, что основная часть будет точно из бюджета РЖД», — рассказал орешкин ТАСС в кулуарах форума БРИКС.

По его словам, переход на Сахалин может быть включен в комплексный план развития инфраструктуры. Оценки стоимости проекта уже есть, однако называть конкретные цифры Орешкин не стал.

Указание о «проработке экономики» моста, соединяющего континентальную Россию с островом Сахалин, дал президент РФ Владимир Путин. Ранее ФАН сообщал, что озвученная стоимость строительства 7-километрового сахалинского моста колеблется в пределах 500–600 млрд рублей.