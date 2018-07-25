Двое детей погибли, подорвавшись на мине возле кладбища в Горловке

Донецк, 25 июля. Двое детей погибли в Донецкой народной республике, подорвавшись на мине. Трагедия произошла на окраине Горловки, сообщает мэр города Иван Приходько.

«В поселке Мичурина за шахтой Изотова в районе кладбища, ориентировочно в результате подрыва мины, погибли двое детей», — цитирует Приходько Донецкое агентство новостей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что за последние две недели в результате обстрелов ВСУ в Донецкой республике погиб один человек, трое получили ранения. Такие данные предоставили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня. Всего за период с 11 по 25 июля было зафиксировано 79 случаев нарушения прекращения огня со стороны украинских военных.

В апреле ОБСЕ заявила об остающейся проблеме заминированных территорий. Представители международной организации обвинили украинскую сторону в том, что она не выполняет взятых на себя обязательств по обезвреживанию взрывных устройств в Донбассе.