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Двое детей погибли, подорвавшись на мине возле кладбища в Горловке
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    Двое детей погибли, подорвавшись на мине возле кладбища в Горловке

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    Двое детей подорвались на мине в ДНР

    Донецк, 25 июля. Двое детей погибли в Донецкой народной республике, подорвавшись на мине. Трагедия произошла на окраине Горловки, сообщает мэр города Иван Приходько.

    «В поселке Мичурина за шахтой Изотова в районе кладбища, ориентировочно в результате подрыва мины, погибли двое детей», — цитирует Приходько Донецкое агентство новостей.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что за последние две недели в результате обстрелов ВСУ в Донецкой республике погиб один человек, трое получили ранения. Такие данные предоставили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня. Всего за период с 11 по 25 июля было зафиксировано 79 случаев нарушения прекращения огня со стороны украинских военных.

    В апреле ОБСЕ заявила об остающейся проблеме заминированных территорий. Представители международной организации обвинили украинскую сторону в том, что она не выполняет взятых на себя обязательств по обезвреживанию взрывных устройств в Донбассе.

    Автор: Антон Соколов
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