Меню
Политика
В ОБСЕ оценили планы политдиректоров «нормандской четверки» обсудить введение миротворцев в Донбасс
Весь мир
Асад высоко оценил усилия Москвы по возвращению сирийских беженцев
Следующая новость
Загрузка...

    В ОБСЕ оценили планы политдиректоров «нормандской четверки» обсудить введение миротворцев в Донбасс

    128

    В ОБСЕ оценили планы политдиректоров «нормандской четверки» обсудить введение миротворцев в Донбасс

    Минск, 25 июля. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что приветствует планы «нормандской четверки» по обсуждению введения миротворческой миссии ООН в Донбасс.

    «Хочу поприветствовать тот факт, что темой обсуждения будет возможное привлечение сил ООН для решения конфликта на востоке Украины», — сказал Сайдик.

    Ранее американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер сообщил, что политдиректора «нормандской четверки» на встрече, которая пройдет в Берлине в четверг, обсудят формат возможного введения миссии ООН на территорию Донбасса. Он также отметил, что без согласия Москвы подобный сценарий развития событий невозможен.

    Ранее стало известно, что более половины жителей Украины поддерживают идею введения в Донбасс миротворцев Организации Объединенных Наций.

    Автор: Федор Веснин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.