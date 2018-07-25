В ОБСЕ оценили планы политдиректоров «нормандской четверки» обсудить введение миротворцев в Донбасс

Минск, 25 июля. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что приветствует планы «нормандской четверки» по обсуждению введения миротворческой миссии ООН в Донбасс.

«Хочу поприветствовать тот факт, что темой обсуждения будет возможное привлечение сил ООН для решения конфликта на востоке Украины», — сказал Сайдик.

Ранее американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер сообщил, что политдиректора «нормандской четверки» на встрече, которая пройдет в Берлине в четверг, обсудят формат возможного введения миссии ООН на территорию Донбасса. Он также отметил, что без согласия Москвы подобный сценарий развития событий невозможен.

Ранее стало известно, что более половины жителей Украины поддерживают идею введения в Донбасс миротворцев Организации Объединенных Наций.