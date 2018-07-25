Путин поздравил Позднякову с победой на чемпионате мира по фехтованию

Москва, 25 июля. Президент России Владимир Путин поздравил саблистку Софию Позднякову с победой на чемпионате мира по фехтованию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин направил спортсменке поздравительную телеграмму, отметив, что она верила в свою победу и уверенно шла к поставленной цели. Российский лидер также добавил, что победа Поздняковой на чемпионате мира по фехтованию укрепила позиции российской сборной.

«От души поздравляю Вас с большим, заслуженным успехом… Желаю Вам удачи в покорении новых спортивных вершин и благополучия», — говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что золото чемпионата мира — это большая радость для родственников и близких, тренеров, коллег и всех российских болельщиков.

Напомним, в финальном индивидуальном поединке чемпионата мира по фехтованию София Позднякова выиграла у своей соотечественницы Софьи Великой со счетом 15:13.