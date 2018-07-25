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Путин поздравил Позднякову с победой на чемпионате мира по фехтованию
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    Путин поздравил Позднякову с победой на чемпионате мира по фехтованию

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    Путин поздравил Позднякову с победой на чемпионате мира по фехтованию

    Москва, 25 июля. Президент России Владимир Путин поздравил саблистку Софию Позднякову с победой на чемпионате мира по фехтованию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    Путин направил спортсменке поздравительную телеграмму, отметив, что она верила в свою победу и уверенно шла к поставленной цели. Российский лидер также добавил, что победа Поздняковой на чемпионате мира по фехтованию укрепила позиции российской сборной.

    «От души поздравляю Вас с большим, заслуженным успехом… Желаю Вам удачи в покорении новых спортивных вершин и благополучия», — говорится в сообщении.

    Глава государства подчеркнул, что золото чемпионата мира — это большая радость для родственников и близких, тренеров, коллег и всех российских болельщиков.

    Напомним, в финальном индивидуальном поединке чемпионата мира по фехтованию София Позднякова выиграла у своей соотечественницы Софьи Великой со счетом 15:13.

    Автор: Дарья Смолина
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