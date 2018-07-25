Минтруд РФ подготовил план по созданию условий для пенсионной реформы

Москва, 25 июля. Министерство труда и социальной защиты России подготовило план по созданию условий для проведения пенсионной реформы. Ожидается, что документ будет рассмотрен трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений уже в июле.

«Минтруд России заинтересован услышать мнения социальных партнеров, объединений профсоюзов и работодателей, и представит им проект плана уже в июле, в рамках работы комиссии», — говорится в сообщении.

Отметим, что о необходимости проведения пенсионной реформы ранее заявлял президент России Владимир Путин. По его словам, цена отсутствия изменений в пенсионном законодательстве — рост бедности. Глава государства также отметил, что такое важное решение должно приниматься с учетом мнения жителей и только после всесторонней дискуссии. Президент подчеркнул, что он намерен лично контролировать ход проведения реформы.