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Минтруд РФ подготовил план по созданию условий для пенсионной реформы
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    Минтруд РФ подготовил план по созданию условий для пенсионной реформы

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    Минтруд РФ подготовил план по созданию условий для пенсионной реформы

    Москва, 25 июля. Министерство труда и социальной защиты России подготовило план по созданию условий для проведения пенсионной реформы. Ожидается, что документ будет рассмотрен трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений уже в июле.

    «Минтруд России заинтересован услышать мнения социальных партнеров, объединений профсоюзов и работодателей, и представит им проект плана уже в июле, в рамках работы комиссии», — говорится в сообщении.

    Отметим, что о необходимости проведения пенсионной реформы ранее заявлял президент России Владимир Путин. По его словам, цена отсутствия изменений в пенсионном законодательстве — рост бедности. Глава государства также отметил, что такое важное решение должно приниматься с учетом мнения жителей и только после всесторонней дискуссии. Президент подчеркнул, что он намерен лично контролировать ход проведения реформы.

    Автор: Антон Соколов
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