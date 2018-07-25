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Завершилось расследование уголовного дела полковника Захарченко
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    Завершилось расследование уголовного дела полковника Захарченко

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    Завершилось расследование уголовного дела полковника Захарченко

    Москва, 25 июля. Расследование уголовного дела полковника МВД Дмитрия Захарченко, который обвиняется во взятках и воспрепятствовании предварительному следствию, завершено. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

    «Завершено расследование уголовного дела по трем эпизодам преступлений в отношении бывшего заместителя начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко», — заявила Петренко.

    По ее словам, Захарченко обвиняется в получении двух взяток, а также в воспрепятствовании предварительному следствию. Отмечается, что следствие собрало достаточную базу доказательств, и в связи с этим уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

    Напомним, Захарченко задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взяток. В ведомстве он курировал вопросы по борьбе с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что московский городской суд отказал Захарченко в рассмотрении его жалобы по вопросу дальнейшей судьбу изъятого у него имущества.

    Автор: Дарья Смолина
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