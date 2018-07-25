Сирия обвинила Израиль в помощи террористам ИГ: удар по самолету ВВС САР привел боевиков в восторг

И. о. представителя Сирии при Организации Объединенных Наций Мунзер Мунзер выступил на заседании Совбеза после вчерашнего инцидента на Голанских высотах. По информации SANA News, официальный Дамаск обвинил Израиль в поддержке террористических бандформирований и призвал мировое сообщество принять меры в целях предотвращения дальнейшей агрессии Тель-Авива. Подробнее об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Сбитый израильскими ракетами истребитель Су-22 ВВС Сирии принимал участие в операции Сирийской арабской армии (САА) и российских ВКС по ликвидации анклава «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), расположенного на территориях приграничных провинций Даръа и Эль-Кунейтра. По заявлению Мунзера Мунзера, израильские войска, нанеся удар по бомбардировщику, в очередной раз подтвердили свои тесные связи с террористами.

Кроме того, временный представитель САР при ООН опроверг данные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), утверждавшей, что истребитель был сбит в израильском небе. Он вновь подчеркнул право Сирии на Голанские высоты, статус которых уже давно определен на международном уровне.

Мунзер также добавил, что оккупированные сирийские земли должны быть целиком возвращены под юрисдикцию официального Дамаска. Тем самым Сирия призвала Совет безопасности принять экстренные и эффективные меры против агрессии Израиля, а также заставить Тель-Авив прекратить военную интервенцию в соседней арабской республике.

Политолог, независимый журналист Александр Асафов заметил в интервью корреспонденту ФАН, что еврейское государство уже давно не считает нужным координировать хоть с кем-то свои действия. Именно из-за этого, а также чувства собственной вседозволенности Тель-Авива по вине израильской стороны регулярно происходят подобные инциденты.

«Израиль всегда бесцеремонно проводит свою собственную политику, что выражается и в его военных действиях. Он их ни с кем не согласовывает, что зачастую провоцирует такие происшествия. Маловероятно, а точнее даже невероятно, что этот сбитый самолет хотел причинить какой-то ущерб подразделениям ЦАХАЛ или вообще выполнял хоть какие-то недружественные действия по отношению к Израилю. Однако бомбардировщик был отмечен Тель-Авивом как вражеская цель и затем сбит над территорией, контролируемой боевиками ИГИЛ1, в результате чего погиб пилот», — напомнил наш собеседник.

По его мнению, это событие, несомненно, вызвало мощный подъем боевого духа в рядах джихадистов «Исламского государства», большинство которых уже давно попрощались со своими позициями на этом направлении. В этом смысле Израиль, действительно, сделал жест в сторону террористов, отдав именно им предпочтение в противостоянии САА и ИГ1 вблизи своих границ.

«Безусловно, такие агрессивные действия Тель-Авива и его упрямая позиция, не позволяющая ни с кем согласовывать свои действия, не привносят мира в регион. Кроме того, данный инцидент был как раз радостно воспринят именно радикальными исламистами. Эти внешние враждебные шаги против правительственной сирийской армии, конечно, были на руку боевикам ИГИЛ», — подчеркнул политолог.

Эксперт, однако, полагает, что в дальнейшем таких инцидентов удастся избежать в случае, если продолжит развиваться диалог между Москвой и Вашингтоном.

«Региону нужно общение всех действующих сил, за исключением, конечно, террористов, но позиция Тель-Авива сейчас даже не позволяет наладить военную координацию с соседями. Остается надеяться, что в рамках политического процесса этого все же удастся добиться, особенно теперь — после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, в ходе которой, в частности, обсуждались вопросы безопасности на Голанах. Возможно, американский лидер сможет как-то повлиять на своих ближайших союзников на Ближнем Востоке», — подытожил Александр Асафов.

1 Организация запрещена на территории РФ.