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Болельщики определили лучший гол ЧМ-2018
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    Болельщики определили лучший гол ЧМ-2018

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    Болельщики определили лучший гол ЧМ-2018

    Москва, 25 июля. Болельщики определили лучший гол чемпионата мира по футболу в России. Самым невероятным взятием ворот был признан результативный удар защитника сборной Франции Бенжамена Павара в матче с командой Аргентины в 1/8 финала мундиаля.

    Голосование за самый эффектный гол ЧМ-2018 проходило на сайте ФИФА. Среди претендентов на почетное звание были в том числе и голы россиян  — Дениса Черышева и Артема Дзюбы.  

    В итоге, помимо гола Павара, болельщики больше всего оценили точный удар колумбийца Хуана Кинтеро в ворота сборной Японии и гол хорвата Луки Модрича в игре с Аргентиной.  

    Напомним, Россия выступила на первом в своей истории домашнем чемпионате мира крайне успешно: подопечным Станислава Черчесова удалось добраться до четвертьфинала мундиаля, остановив в 1/8 финала команду Испании, чемпионов мира 2010 года.  

    Автор: Федор Веснин
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