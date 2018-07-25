В ОБСЕ прокомментировали отсутствие Грызлова и Кучмы на переговорах в Минске

Минск, 25 июля. Полномочный представитель России на переговорах контактной группы по Донбассу Борис Грызлов и его украинский коллега Леонид Кучма не присутствовали на последней встрече в Минске. Об этом в среду заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

«Ни господин Грызлов, ни господин Кучма не участвовали», — отметил он.

Сайдик подчеркнул, что оба представителя являются людьми с большим политическим опытом, поэтому каждый раз, когда они участвуют в дискуссиях, возникает особенная рабочая атмосфера. Впрочем, по словам представителя ОБСЕ, Грызлов и Кучма уже не первый раз пропускают подобные встречи.

Ранее власти Донецкой народной республики заявили, что рассчитывают обсудить вопрос срыва украинской стороной отвода вооружения от линии соприкосновения. Кроме того, планируется обсудить соблюдение перемирия, принятие дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня, а также альтернативного предложение республик Донбасса по отведению тяжелого вооружения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что представитель Украины Ирина Геращенко сорвала заседание гуманитарной подгруппы в Минске. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, Киев специально посылает на переговоры таких людей, чтобы затормозить процесс.