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Бывший первый замглавы МЧС РФ Шляков задержан по подозрению в мошенничестве
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    Бывший первый замглавы МЧС РФ Шляков задержан по подозрению в мошенничестве

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    Бывший первый замглавы МЧС РФ Шляков задержан по подозрению в мошенничестве

    Москва, 25 июля. Сотрудники полиции задержали бывшего первого заместителя главы МЧС России генерал-полковника Сергея Шлякова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

    По данным источника, Шляков был задержан после обыска на его даче в поселке Медвежьи Озера в Московской области. Шляков подозревается в нарушениях при строительстве и закупках оборудования для МЧС в 2013–2015 годах, когда он занимал должность первого заместителем главы МЧС. Он также добавил, что в отношении Шлякова возбуждено уголовного дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество).

    Шляков занимал должность заместитель главы МЧС России с 2012 по 2013 год. С августа 2013 по 30 сентября 2015 года Шляков был первым заместителем главы МЧС.

    Автор: Артем Никулин
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