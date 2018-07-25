США устали от роли мирового жандарма: почему Трамп мечтает о трехполярном мире с РФ и Китаем

Федеральное агентство новостей предлагает вниманию читателей перевод статьи Майкла Клэра Donald Trump Dreams of a Tri-Polar Planet («Дональд Трамп мечтает о трехполярном мире»), опубликованной на портале War is Boring.

Эксперты и политики, как правило, соглашаются с тем, что Дональду Трампу не хватает стабильной, логически последовательной внешней политики. Они считают, что Трамп зачастую действует, руководствуясь своими личными предпочтениями, капризами или политическим оппортунизмом, то есть атакует лидеров стран-союзников США, таких как Ангела Меркель и Тереза Мэй, чтобы угодить таким лидерам, как Владимир Путин и Ким Чен Ын.

Импульсивность Трампа особенно отчетливо проявилась во время его поездки в Европу в июле 2018 года, когда он раскритиковал Меркель, перечил Мэй, а затем на встрече с Путиным отверг любые предположения о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

«Никто не знает, когда Трамп действительно занимается международной дипломатией, а когда — своей предвыборной кампанией для штата Монтана, — сказал после саммита министр обороны Дании Клаус Хьорт Фредериксен. — Трудно понять, какую политику в действительности продвигает американский президент. Тут существует полная непредсказуемость».

Хотя эта реакция и может быть типичной для европейского политика, думать, что у Трампа нет согласованного, продуманного внешнеполитического плана, неверно. Если внимательно изучить его предвыборные выступления и последовавшие за приходом в Овальный кабинет действия, то становится очевидно, что все его шаги отражают его приверженность одной стратегической концепции: установление трехполярного мирового порядка. Эта модель мира, как ни странно, была предвидена российскими и китайскими лидерами еще в 1997 году, и с тех пор эти страны неустанно работали, чтобы воплотить ее в жизнь.

Такой трехполярный миропорядок предполагает, что Россия, Китай и Соединенные Штаты будут брать на себя ответственность за поддержание стабильности в своих собственных регионах влияния, при этом сотрудничая в разрешении споров, где бы эти споры ни возникали. С момента окончания холодной войны Соединенные Штаты были доминирующей мировой державой и имели контроль над большей частью остальной планеты благодаря своим верным союзникам по НАТО.

Для российских и китайских лидеров такая «униполярная» система считалась неприемлемой. В конце концов, эти страны начали активно оспаривать гегемонию Соединенных Штатов в мировой политике, тем самым заявив, что они считают себя равными Америке. Неудивительно, что уничтожение такой однополярной системы и замена ее трехполярным миропорядком оставались их главной стратегической целью с конца 1990-х годов — и вот теперь американский президент самостоятельно принял решение присоединиться к работе над реализацией этого проекта.

Совместный российско-китайский проект по подрыву однополярной мировой системы начал реализовываться, когда в апреле 1997 года тогдашний президент Китая Цзян Цзэминь был приглашен в Москву Борисом Ельциным. Началось восстановление отношений России и Китая. По некоторым сообщениям, создание общего российско-китайского фронта для противодействия глобальному господству США было главной целью визита Цзяна в Москву.

«Некоторые стремятся к мироустройству с одним центром власти, — сказал тогда Ельцин. — Мы хотим, чтобы мир был многополярным и чтобы существовало несколько координационных центров. Это станет основой для нового мирового порядка».

Эти слова были внесены в российско-китайскую совместную Декларацию о многополярном мире и формировании нового международного порядка, подписанную лидерами двух стран 23 апреля 1997 года. Эта декларация сегодня заслуживает особого внимания, поскольку большинство содержащихся в ней принципов — это то, чем сегодня руководствуется Трамп при ведении своей внешней политики.

В основе документа лежит осуждение глобальной гегемонии — стремления любой отдельной страны доминировать во всех мировых делах, а также призыв к созданию «многополярного» международного порядка. В нем также говорится о необходимости безусловного уважения к государственному суверенитету, невмешательства во внутренние дела других государств.

Ельцин ушел с поста президента в декабре 1999 года, а Цзян — в марте 2003 года. Однако их преемники Владимир Путин и Ху Цзиньтао продолжили придерживаться принципов, описанных в основополагающем документе 1997 года, и в 2005 году создали свой собственный обновленный план по установлению трехполярного миропорядка.

После встречи в Кремле в июле они подписали обновленный документ под названием «Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международном порядке в XXI веке». В нем стороны еще более решительно заявляли о том, что Соединенные Штаты обязаны вести переговоры с Москвой и Пекином на равных.

Невозможно сказать, знает ли Трамп об этих документах и целях Москвы и Пекина, но в любом случае он придерживается основополагающих принципов, описанных в них. Его недавние нападки на НАТО и похвала в адрес российского президента четко свидетельствуют о том, что он стремится создать тот самый трехполярный мир, который когда-то представляли Ельцин и Цзэминь и который с усердием продвигал Путин с тех пор, как занял свой пост.

Хотя он неоднократно осуждал Китай за его торговую политику и выражал недовольство наращиванием Россией ядерного арсенала, Трамп никогда не называл эти страны врагами США. Они всегда были для него соперниками или конкурентами, чьи лидеры могли и должны были общаться, сотрудничать.

В то же время он не упускает возможности публично осудить НАТО и усомниться в актуальности существования этого альянса.

По словам Трампа, сегодня реальная угроза — это терроризм, и НАТО не принесло никакой пользы, не внесло никакого вклада в борьбу с этой угрозой.

«Я предлагаю новую внешнюю политику, направленную на продвижение основных национальных интересов Америки, содействие региональной стабильности и ослабление напряженности во всем мире», — заявил Трамп во время своей речи в сентябре 2016 года в Филадельфии. Из этой речи и других предвыборных заявлений вы можете получить хорошее представление о его мышлении.

Главный вопрос во всем этом, конечно же, — почему? Почему американский президент попытается уничтожить миропорядок, в котором Соединенные Штаты являются доминирующим игроком и пользуются поддержкой лояльных и богатых союзников?

Несомненно, историки будут обсуждать этот вопрос на протяжении десятилетий. Очевидный ответ, предложенный многими экспертами, заключается в том, что Трамп на самом деле не понимает, что делает, что это все бездумное и импульсивное поведение. Но есть еще один возможный ответ: он интуитивно понимает, что модель трехполярного мира, которую продвигают Китай и Россия, будет полезна Соединенным Штатам. Возможно, США устали от роли мирового жандарма.