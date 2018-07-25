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Помпео рассказал, как Путин и Трамп не смогли договориться об Украине в Хельсинки
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    Помпео рассказал, как Путин и Трамп не смогли договориться об Украине в Хельсинки

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    Помпео рассказал, как Путин и Трамп не смогли договориться об Украине в Хельсинки

    Вашингтон, 25 июля. Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не смогли договориться, обсуждая тему Украины на саммите в Хельсинки. Об этом сообщил журналистам госсекретарь США Майк Помпео.

    «Они обсуждали Украину. Не нашлось большого количества пунктов, по которым их мнения бы сошлись», — сказал Помпео.

    Он добавил, что позиции США и России противостоят по многим темам. «Было очень важно, чтобы лидеры двух стран обсудили их», — добавил Помпео.

    Встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки 16 июля. Лидеры двух стран обсудили ряд вопросов международной повестки, а также двухсторонние отношения между Россией и США. Стороны говорили о ситуации в Сирии, на Голанских высотах, обсуждали отношения между Израилем и Ираном, расследование дела об отравлении в британском Солсбери и т.д. Встречу сразу же назвали «главным политическим событием лета».

    По мнению некоторых экспертов, если отношения между двумя странами после саммита сохранятся на прежнем уровне, это станет лучшим сценарием развития взаимодействия Москвы и Вашингтона по итогам переговоров

    Автор: Катерина Михайлиди
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