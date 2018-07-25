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Названы возможные цвета iPhone 9
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    Названы возможные цвета iPhone 9

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    Названы возможные цвета iPhone 9

    Москва, 25 июля. В Сети появилась инсайдерская информация, в каких цветах будет представлена новая модель iPhone. 

    Инсайдеры сообщили, что компания Apple решила представить iPhone 9 в шести цветовых вариациях. Новая модель «яблочного телефона» появится в черном, белом, платиново-сером, неоновом, ярко-оранжевом и электрическом синем цветах. Покупатели iPhone 9 смогут также приобрести в таких же оттенках защитные чехлы.

    Однако, по информации других источников, новая модель iPhone может выйти в красном цвете. Возможно, что в красном цвете смартфон появится в середине года, как это было ранее в поддержку фонда RED.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Apple оснастит  iPhone съемной высококачественной камерой.

    Автор: Дарья Смолина
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