Названы возможные цвета iPhone 9

Москва, 25 июля. В Сети появилась инсайдерская информация, в каких цветах будет представлена новая модель iPhone.

Инсайдеры сообщили, что компания Apple решила представить iPhone 9 в шести цветовых вариациях. Новая модель «яблочного телефона» появится в черном, белом, платиново-сером, неоновом, ярко-оранжевом и электрическом синем цветах. Покупатели iPhone 9 смогут также приобрести в таких же оттенках защитные чехлы.

Однако, по информации других источников, новая модель iPhone может выйти в красном цвете. Возможно, что в красном цвете смартфон появится в середине года, как это было ранее в поддержку фонда RED.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Apple оснастит iPhone съемной высококачественной камерой.