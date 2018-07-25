Минтранс РФ отметил резкий рост трафика на Крымском мосту

Симферополь, 25 июля. Министерство транспорта России отметило резкое увеличение потока машин в крымском направлении.

С начала июля интенсивность движения по Крымскому мосту увеличилась на 45%. Таким образом, с момента открытия моста им воспользовались уже 1,2 млн автомобилей и автобусов. Это сопоставимо с показателями Керченской паромной переправы за весь 2017 год.

«С начала курортного сезона отмечается стремительный рост трафика. С начала июля интенсивность выросла почти на 45% в сравнении с июнем и составляет в среднем более 23 тысяч автомобилей ежесуточно в обе стороны», — говорится в сообщении.

В Минтрансе подчеркнули, что в основном россияне пользуются автодорогой Керчь — Симферополь, где сейчас строится трасса «Таврида». Ожидается, что шоссе будет открыто в декабре этого года. Кроме того, до конца 2018 года планируется открыть движение по 10 транспортным развязкам.

Напомним, что автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто в мае 2018 года. Запуск грузового транспорта состоится в конце этого года, а сдача железнодорожной части моста произойдет в декабре 2019 года.