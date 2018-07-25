Меню
Общество
Минтранс РФ отметил резкий рост трафика на Крымском мосту
Политика
Замглавы Минкомсвязи Евраев ушел в отставку
Следующая новость
Загрузка...

    Минтранс РФ отметил резкий рост трафика на Крымском мосту

    73

    Минтранс РФ отметил резкий рост трафика на Крымском мосту

    Симферополь, 25 июля. Министерство транспорта России отметило резкое увеличение потока машин в крымском направлении.

    С начала июля интенсивность движения по Крымскому мосту увеличилась на 45%. Таким образом, с момента открытия моста им воспользовались уже 1,2 млн автомобилей и автобусов. Это сопоставимо с показателями Керченской паромной переправы за весь 2017 год.

    «С начала курортного сезона отмечается стремительный рост трафика. С начала июля интенсивность выросла почти на 45% в сравнении с июнем и составляет в среднем более 23 тысяч автомобилей ежесуточно в обе стороны», — говорится в сообщении.

    В Минтрансе подчеркнули, что в основном россияне пользуются автодорогой Керчь — Симферополь, где сейчас строится трасса «Таврида». Ожидается, что шоссе будет открыто в декабре этого года. Кроме того, до конца 2018 года планируется открыть движение по 10 транспортным развязкам.

    Напомним, что автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто в мае 2018 года. Запуск грузового транспорта состоится в конце этого года, а сдача железнодорожной части моста произойдет в декабре 2019 года.

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.