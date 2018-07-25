Эксперты объяснили, чем БРИКС отличается от НАТО и ЕС

Йоханнесбург, 25 июля. Крупнейший город ЮАР принимает саммит БРИКС, эксперты считают встречи групп пяти стран новым форматом, который значительно отличается от политических блоков.

Сегодня в Йоханнесбурге с бизнес-форума стартовал юбилейный десятый саммит БРИКС, а 26 июля в ЮАР прибудут президенты пятерки государств. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, БРИКС — это уникальный пример того, как можно выстраивать партнерские связи.

Доктор географических наук Александр Савченко считает, что БРИКС — это не блоковая структура, а встреча стран, которые могут спокойно обговорить международные проблемы.

«Этот формат резко отличается от формата блокового или иного договорного типа, например, НАТО или ЕС», - сказал эксперт, его слова приводит издание «Политика Сегодня».

Доцент Финансового университета при российском правительстве Геворг Мирзаян считает, что саммит помогает создать многополярный мир. Страны объединены на основе выгодного сотрудничества и уважения. Именно здесь создаются новые связи, альтернативные модели партнерства, отличные от модели, которую пытаются навязать США.