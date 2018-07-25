«Похищены десятки миллионов»: в Госдуме не нашли политики в задержании экс-сенатора Кривицкого в Италии

Бывший российский сенатор Дмитрий Кривицкий задержан в итальянском городе Кортина-д'Ампеццо. В среду об этом сообщило итальянское агентство ANSA. Федеральное агентство новостей попросило бывшего коллегу Кривицкого по Федеральному собранию прокомментировать задержание россиянина.

Слушания по делу бывшего сенатора от Новгородской области пройдут завтра в прокуратуре Венеции. Адвокат Кривицкого Мауро Анетрини утверждает, что ее подзащитный «скрывался от политических преследований».

«Кривицкий регулярно ездил в Италию, где, как он считал, он был в безопасности от политических преследований», — приводит слова агентство ANSA слова адвоката.

Корреспондент ФАН попросил депутата Госдумы Александра Коровникова прокомментировать задержание сенатора. Ранее Коровников и Кривицкий совместно представляли Новгородскую область в Совете Федерации с 2011 по 2016 год.

«Скорее всего, это связано с «дорожным делом» (дело о хищении средств на строительство, ремонт и содержание дорог в Новгородской области в 2011–2012 годах. — Прим. ФАН). Он [Кривицкий] обладал «депутатской неприкосновенностью»: его не могли допросить, взять показания, хотя на добровольной основе он мог их дать, — рассказал Коровников. — Когда у него заканчивался срок в Совете Федерации, было ожидаемо, что он уедет, — либо в Италию, либо в Германию или Австрию. Процесс шел, там была арестована большая группа людей, были похищены десятки миллионов бюджетных денег. Хотя, на мой взгляд, доказательная база там была слабая — но все же первый заместитель губернатора Новгородской области был осужден на восемь лет. Я думаю, прогноз для Кривицкого не очень благоприятный».

Отметим, что следственный комитет возбудил в отношении Кривицкого уголовное дело в январе 2017 года. Сенатора обвиняли в получении взятки в размере 15 млн рублей. С марта 2017 года Дмитрий Кривицкий был объявлен в международный розыск и заочно арестован.