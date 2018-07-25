Суд в США перенес следующее заседание по делу Бутиной на сентябрь

Вашингтон, 25 июля. 10 сентября в 21.00 по московскому времени в федеральном окружном суде Вашингтона состоятся новые судебные слушания по делу гражданки России Марии Бутиной.

«Статусные слушания по делу пройдут 10 сентября в два часа дня», — приняла соответствующее решение судья Таня Чаткэн.

По словам адвоката гражданки РФ Нила Дрисколла, на решение федерального окружного суда Вашингтона о содержании Бутиной под стражей на период судебного процесса будет подана апелляция.

Ранее министр иностранных дел Россим Сергей Лавров призвал государственного секретаря США Майка Помпео освободить Бутину. Действия властей США Лавров назвал неприемлемыми.

Напомним, США обвинили Бутину в сговоре с целью работать агентом иностранного правительства. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что работа Бутиной не имела никакого отношения к шпионажу.