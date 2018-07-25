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Американский бизнесмен предложил USA Really подать в суд на власти США
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    Американский бизнесмен предложил USA Really подать в суд на власти США

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    «Надо судиться!»: американский бизнесмен предложил USA Really подать в суд на власти США

    Москва, 25 июля. В столице России собрались более 100 представителей иностранных СМИ из 32 стран, чтобы обсудить результаты и перспективы использования информационных и коммуникационных технологий для улучшения качества жизни жителей мегаполиса. Корреспондент проекта Федерального агентства новостей USA Really, рассказывающего о настоящей жизни граждан США, побывал на конференции.

    В Центре международной торговли в рамках VI международного форума представителей иностранных СМИ прошел круглый стол «Развитие международного бизнеса в Москве и информатизация».

    По мнению президента Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексиса Родзянко, число граждан США в России не растет, а сокращается. Он отметил, что несмотря на то, что сборная США не принимала участие в чемпионате мира по футболу, граждане США оказались самой многочисленной группой иностранных болельщиков. Но есть факторы, которые действуют против того, чтобы американцы работали в России: речь идет о санкциях, которые применяются к ним в том случае, когда на родине у них видят «русский след».

    Алексис Родзянко также сообщил, что «смотря на Россию издалека и читая газеты в Нью-Йорке и Вашингтоне, впечатление складывается неприятное: заголовки достаточно непривлекательны по отношению к России».

    При этом президент Американской торговой палаты приветствовал проект Федерального агентства новостей — информационное агентство USA Really.

    «Такие проекты, безусловно, нужны! И я очень рад, что сейчас благодаря Интернету у меня есть возможность читать и то, что пишут здесь, и то, что пишут там. Одни и те же события освещаются по-разному. Поэтому, чем больше информации, тем лучше!» — заявил он.

    В эксклюзивном комментарии корреспонденту USA Really Алексис Родзянко порекомендовал журналистам отстаивать свое право на существование в американских социальных сетях через суд. 

    «Это несправедливо! Надо судиться!» — заявил президент Американской торговой палаты в России.

    Напомним, ранее официальные аккаунты USA Really были заблокированы в Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Google + и Google Analytics.

    Автор: Наталья Мамзоркина
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