Украинские СМИ перепутали мосты в новом фейке о Крыме

Киев, 25 июля. Украинские журналисты издания опубликовали ролик с «крымским» мостом, который скоро разрушится. Однако оказалось, что на видео заснято другое сооружение.

Автор ролика сообщает,что мост мост на въезде в Керчь со стороны Феодосии «буквально отходит от территорий полуострова, трясется, колышется и не может выдержать шторма».

Как сообщает «Утро.ру», внимательно посмотрев видеозапись, зрителю становится ясно, что в ролике нет моста, соединяющего Крым и материковую часть России. Украинские журналисты 1k.com.ua пытаются выдать за него мост через железную дорогу на въезде в Керчь

«Это не Крымский мост! Это въезд в Керчь со стороны Феодосии. Да и съемка, похоже, не этого года», — написал пользователь в одной из социальных сетей.

Отметим, что ранее в официальном Twitter-аккаунте Крымского моста появилось сообщение, что мост может трястись только от смеха. Ведь мост сделан с расчетом того, что без ремонта он сможет простоять более 100 лет. Пролеты моста располагаются на 595 опорах, которые опираются на свайные фундаменты. Во время строительства специалисты использовали современный гидротехнический бетон с активной защитой от коррозии арматуры, что обеспечивают высокую прочность конструкции.

Напомним, что в феврале 2017 года в центре Киева разрушился Шулявский мост. После обрушения мэр города Виталий Кличко заявил, что мост «устал от времени».