Пушилин рассказал о попытках сорвать выборы глав ДНР и ЛНР

Донецк, 25 июля. Власти ДНР самостоятельно примут решение о проведении выборов главы республики и депутатов парламента. Об этом сообщил полномочный представитель ДНР в контактной группе Денис Пушилин.

Пушилин отметил, что на республики Донбасса и минскую контактную группу оказывается давление с целью сорвать выборы глав и парламентов в ДНР и ЛНР, однако власти республик не намерены обращать внимания на «провокации и давление извне».

«Источником власти в ДНР является народ, высшим ее выражением являются свободные выборы. Эти и другие принципы закреплены в Конституции ДНР, а значит, должны быть реализованы. Народ Донбасса сам решит, когда и как проводить выборы», — сказал Пушилин.

В конце июня глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы ДНР в 2018 году.