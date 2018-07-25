Сирия, 25 июля. Более 50 террористов ИГ1 были уничтожены к востоку от Эс-Сувейды. При взрыве на юге провинции Идлиб пострадали члены группировки, союзной «Ан-Нусре»***. Отмечаются перестрелки между турками и курдами на севере Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили населенные пункты Айн-Закар и Абу-Хатитен на юго-западе Даръа; ведут перестрелки с «Ан-Нусрой» в северной части Хамы; уничтожили более 50 джихадистов ИГ к востоку от Эс-Сувейды.

«Исламское государство»1: организовало взрыв в городе Ат-Тамана на юге Идлиба; взяло на себя ответственность за утренний теракт в Эс-Сувейде.

«Тахрир Аш-Шам»: обнаружила тело неизвестного мужчины, убитого террористами, в западной части Идлиба.

Курды: понесли потери в ходе перестрелок с ВС Турции на севере провинции Хасака.

Провинция Даръа

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что правительственная армия продолжила планомерно продвигаться на юго-западе региона, взяв под свой контроль деревни Айн-Закар и Абу-Хатитен, расположенные восточнее освобожденного ранее населенного пункта Сайда. Тем самым сирийские войска начали окружать стратегический город Тасиль одновременно с двух направлений. Напомним, части САР развивают наступление на позиции террористов «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в рамках операции «Базальт». Ранее после массированной воздушной атаки ВКС России САА также удалось занять 12 населенных пунктов.

Провинция Идлиб

Новый взрыв произошел в южной части Идлиба в населенном пункте Ат-Тамана. Согласно данным агентства новостей Al Masdar News, заминированный автомобиль детонировал недалеко от военного штаба антиправительственной организации «Джейш Идлиб Аль-Хурр», союзной «Джебхат Ан-Нусре»1. В результате взрыва транспортного средства был убит по меньшей мере один из радикалов группировки, еще пятеро получили тяжелые ранения. Местные активисты заявляют о том, что атака произошла при участии смертника «Исламского государства», который активировал взрывное устройство. Напомним, подпольная деятельность террористов в провинции продолжается с тех пор, как силами САР был уничтожен анклав ИГ в районе Акербата, однако в течение последних двух месяцев число налетов ИГИЛ1 заметно увеличилось. Несмотря на регулярные спецоперации боевиков, направленные на поиск так называемых спящих ячеек, джихадисты ИГ не прекращают осуществлять вылазки.

Между тем оппозиционный интернет-портал Masar Press Agency сообщает о том, что недалеко от города Джиср Аш-Шугур, расположенного на западе провинции, было обнаружено тело неизвестного мужчины. О том, принадлежал ли убитый к числу исламистов незаконных вооруженных формирований или являлся одним из местных жителей, пока неизвестно. Тем не менее предполагаемыми убийцами также считаются террористы подпольных групп ИГ.

Провинция Хама

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о возобновившихся вооруженных стычках между правительственными войсками и радикалами вооруженной оппозиции на севере Хамы. Проведя провокационные обстрелы территорий, подконтрольных Сирийской арабской армии (САА), боевики подверглись ответным ударам артиллерийских дивизионов сил САР. По информации новостного портала Masar Press Agency, под огнем САА оказались военные объекты исламистов в окрестностях городов Аль-Латамина, Кафр Зета, Хасрайя и Аль-Джанабра. Данных о потерях со стороны радикалов в живой силе или военной технике пока не поступало.

Провинция Эс-Сувейда

ИГИЛ наконец признало свою ответственность за организацию атаки смертников, произошедшей сегодня утром в городе Эс-Сувейда. Об этом сообщает военный источник в сети Twitter со ссылкой на медиа-портал террористической группировки «Аль-Амак». Тем временем Сирийская арабская армия (САА) совместно с проасадовскими Национальными силами Обороны****** (NDF) приступила к операции по зачистке территорий провинции. Обыски проводились восточнее административного центра региона в районе городов Дума и Рами, в результате чего были уничтожены не менее 50 террористов «Исламского государства». Напомним, анклав джихадистов на востоке провинции сформировался в начале июня. Его появление многие военные эксперты связывают с деятельностью американских военных на базе «Ат-Танф». Известно, что силы США оказывают поддержку так называемым умеренным формированиям оппозиции, которые, в свою очередь, могут сотрудничать с террористами. САА временно приостановила зачистку территорий, оккупированных боевиками ИГ, после начала операции «Базальт» в Даръа и Эль-Кунейтре.

Провинция Хасака

Вспыхнули перестрелки между «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) и турецкими войсками на севере провинции Хасака. Согласно информации военного источника в сети Telegram (dorarsite), взаимные обстрелы отмечаются в районе одного из пограничных постов. Какая из сторон выступила инициатором вооруженных столкновений, пока неизвестно. Как передает Twitter-канал (tlabyadmubashr), в результате противостояния были убиты два курдских радикала. Напомним, Анкара полагает, что курдские вооруженные формирования, базирующиеся в приграничных районах, угрожают безопасности страны. Известно, что члены Рабочей партии Курдистана (РПК), которую турки также связывают и с Отрядами народной самообороны (YPG), несут ответственность за организацию нескольких терактов на территории Турции.

Между тем стало известно, что при взрыве, произошедшем несколько часов назад в городе Аш-Шаддади, погиб один мирный житель, еще три человека были ранены. Об этом сообщает Twitter-канал (Zamanhadath). Напомним, ранее поступала информация о детонации заминированного мотоцикла у городской ТЭС.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)