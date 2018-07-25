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США ввели санкции за поставки электронного оборудования в Сирию
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    США ввели санкции за поставки электронного оборудования в Сирию

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    США ввели санкции за поставки электронного оборудования в Сирию

    Вашингтон, 25 июля. Власти США добавили в санкционный список пять компаний и восемь человек, которые поставляли электронное оборудование в Сирию. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства финансов США.

    Среди людей, попавших под санкции, оказались граждане Ливана, Сирии и Китая. Американское правительство полагает, что доставленные ими компоненты могут быть использованы для создания химического оружия.

    «Эти пять компаний и восемь человек являются ключевым элементами широкой сети доставки электроники от имени Сирийского центра научных исследований — структуры, ответственной за разработку сирийского химического оружия», — говорится в сообщении.

    Отметим, что США уже не первый раз обвиняют сирийские власти в разработке химического оружия, хотя ни разу не предоставили никаких доказательств в подтверждение своих слов. Все предположения Вашингтона строятся на сообщениях пользователей соцсетей и финансируемой американцами организации «Белые каски». Именно ее показания уже дважды становились поводом для несанкционированного ООН нападения США на позиции сирийской армии в 2017 и 2018 годах. Министерство обороны России установило, что оба раза «Белые каски» использовали постановочный ролик, чтобы продемонстрировать «последствия химатаки», которой на самом деле не было.

    Автор: Антон Соколов
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