Вашингтон, 25 июля. Власти США добавили в санкционный список пять компаний и восемь человек, которые поставляли электронное оборудование в Сирию. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства финансов США.

Среди людей, попавших под санкции, оказались граждане Ливана, Сирии и Китая. Американское правительство полагает, что доставленные ими компоненты могут быть использованы для создания химического оружия.

«Эти пять компаний и восемь человек являются ключевым элементами широкой сети доставки электроники от имени Сирийского центра научных исследований — структуры, ответственной за разработку сирийского химического оружия», — говорится в сообщении.

Отметим, что США уже не первый раз обвиняют сирийские власти в разработке химического оружия, хотя ни разу не предоставили никаких доказательств в подтверждение своих слов. Все предположения Вашингтона строятся на сообщениях пользователей соцсетей и финансируемой американцами организации «Белые каски». Именно ее показания уже дважды становились поводом для несанкционированного ООН нападения США на позиции сирийской армии в 2017 и 2018 годах. Министерство обороны России установило, что оба раза «Белые каски» использовали постановочный ролик, чтобы продемонстрировать «последствия химатаки», которой на самом деле не было.