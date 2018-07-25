«Бросились прямо под колеса»: отец лихача, сбившего девочку в Киеве, попытался оправдать сына

Киев, 25 июля. Отец мажора, который за рулем Hummer сбил десятилетнюю девочку в Киеве, попытался оправдать сына и заявил, что он пытался затормозить и не собирался скрываться с места трагедии.

Мужчина утверждает, что его сын просто не смог вовремя среагировать, к тому же обзор загородил другой автомобиль, а ребенок с матерью неожиданно «бросились ему прямо под колеса».

«Невозможно было среагировать быстро, когда из-за автобуса или машины выбегает маленький ребенок под колеса прямо», — заявил он в эфире местного телеканала «1+1».

Кроме того, у отца виновника ДТП нашлось объяснение, почему он пытался спрятать номера. Это, по его словам, было «импульсом сохранения», а не попыткой скрыть преступления.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что смертельное ДТП произошло на Бульваре Леси Украинки в ночь на 25 июля. Автомобиль Hummer на полном ходу сбил десятилетнюю девочку на пешеходном переходе, а после протащил по дороге еще около 50 метров.

Погибшая девочка оказалась гражданкой России. В Киев она вместе с мамой и братом она приехала к родственникам из Москвы. Владельцем Hummer оказался 23-летний предприниматель, владелец фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский. Его задержали спустя час после ДТП.

По данным ФАН, сегодня перекресток, где трагически погиб ребенок, открыт для движения, и уже ничто не напоминает об автокатастрофе.