Экс-сотрудника брянской колонии взяли под стражу после гибели заключенного

Брянск, 25 июля. Бывшего сотрудника брянской исправительной колонии №6, который подозревается в применении насилия к заключенному, взят под стражу по решению Клинцовского городского суда Брянской области.

«Ходатайство следствия удовлетворено», — цитирует ТАСС собеседника.

По информации агентства, подозреваемый будет заключен под стражу на два месяца до 23 сентября.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в брянской исправительной колонии после пыток скончался заключенный. По данным Следственного комитета РФ, сотрудник ИК, «применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение осужденного, привязал тканью его лицо». По данным экспертизы, заключенный скончался от асфиксии.