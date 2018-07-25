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Экс-сотрудника брянской колонии взяли под стражу после гибели заключенного
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    Экс-сотрудника брянской колонии взяли под стражу после гибели заключенного

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    Экс-сотрудника брянской колонии взяли под стражу после гибели заключенного

    Брянск, 25 июля. Бывшего сотрудника брянской исправительной колонии №6, который подозревается в применении насилия к заключенному, взят под стражу по решению Клинцовского городского суда Брянской области.

    «Ходатайство следствия удовлетворено», — цитирует ТАСС собеседника.

    По информации агентства, подозреваемый будет заключен под стражу на два месяца до 23 сентября.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в брянской исправительной колонии после пыток скончался заключенный. По данным Следственного комитета РФ, сотрудник ИК, «применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение осужденного, привязал тканью его лицо». По данным экспертизы, заключенный скончался от асфиксии.

    Автор: Дарья Смолина
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