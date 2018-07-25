100 человек погибли в результате атак смертников в Сирии | 25 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в сирийском городе Эс-Сувейда
Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» взяли на себя ответственность за взрыв в сирийском городе Эс-Сувейда. Один из террористов совершил самоподрыв на овощном рынке, второго местные жители задержали, однако он успел привести в действие взрывное устройство. Кроме того, отряды атаковали несколько населенных пунктов в провинции Эс-Сувейда, однако подразделения сирийской армии совместно с местными жителями дали боевикам отпор. В результате атаки смертников сегодня погибли 100 человек, еще 176 получили тяжелые ранения.
Пятеро туристов пропали в Сибири
В ходе сплава по реке Она перевернулся катамаран с шестью туристами. Одному мужчине удалось выбраться на берег и сообщить о происшествии. В настоящее время погода не позволяет использовать авиацию, поэтому к месту происшествия спасатели Южно-Сибирского поискового отряда МЧС решили выдвинуться автомобильным транспортом. Известно, что туристы — жители Москвы и Пензы. Среди них было двое несовершеннолетних.
Бывшего российского сенатора Кривицкого арестовали в Италии
В Италии по запросу властей нашей страны арестовали бывшего российского сенатора Дмитрия Кривицкого. По словам его адвоката Мауро Анетрини, в Италии Кривицкий не сделал ничего противозаконного. Подзащитного взяли под стражу за преступления, которые тот совершил в России. Первое слушание по его делу состоится в Венеции. Процесс будет касаться экстрадиции Кривицкого в Россию. Отметим, что бывший сенатор от Новгородской области обвиняется в получении взятки в 15 миллионов рублей. В конце марта он был объявлен в розыск на основании решения суда.
В Бельгии надеются на упрощение въезда в Россию
Бельгийские туроператоры рассчитывают, что закон о Fan ID, продлевающий въезд в Россию по паспорту болельщика до конца года, в дальнейшем поможет упростить процедуру получения российской визы для туристов из Европы. Специалисты подчеркнули, что многие жители Бельгии хотят посетить «прекрасные места, которые может предложить Россия». Напомним, ранее Госдума во втором чтении одобрила проект закона о безвизовом въезде в Россию до конца 2018 года для болельщиков, которые приезжали в РФ на чемпионат мира по футболу.