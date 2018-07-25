100 человек погибли в результате атак смертников в Сирии | 25 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в сирийском городе Эс-Сувейда Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» взяли на себя ответственность за взрыв в сирийском городе Эс-Сувейда. Один из террористов совершил самоподрыв на овощном рынке, второго местные жители задержали, однако он успел привести в действие взрывное устройство. Кроме того, отряды атаковали несколько населенных пунктов в провинции Эс-Сувейда, однако подразделения сирийской армии совместно с местными жителями дали боевикам отпор. В результате атаки смертников сегодня погибли 100 человек, еще 176 получили тяжелые ранения.

Пятеро туристов пропали в Сибири В ходе сплава по реке Она перевернулся катамаран с шестью туристами. Одному мужчине удалось выбраться на берег и сообщить о происшествии. В настоящее время погода не позволяет использовать авиацию, поэтому к месту происшествия спасатели Южно-Сибирского поискового отряда МЧС решили выдвинуться автомобильным транспортом. Известно, что туристы — жители Москвы и Пензы. Среди них было двое несовершеннолетних.

Бывшего российского сенатора Кривицкого арестовали в Италии В Италии по запросу властей нашей страны арестовали бывшего российского сенатора Дмитрия Кривицкого. По словам его адвоката Мауро Анетрини, в Италии Кривицкий не сделал ничего противозаконного. Подзащитного взяли под стражу за преступления, которые тот совершил в России. Первое слушание по его делу состоится в Венеции. Процесс будет касаться экстрадиции Кривицкого в Россию. Отметим, что бывший сенатор от Новгородской области обвиняется в получении взятки в 15 миллионов рублей. В конце марта он был объявлен в розыск на основании решения суда.