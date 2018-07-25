Поп с позывным «Филарет»: Порошенко начнет религиозную войну по отработанной в Одессе схеме

Киев, 25 июля. Президент Украины Петр Порошенко в четверг примет участие в торжественном крестном ходе в Киеве по случаю 1030-летия Крещения Руси. Глава государства выступит у памятника князю Владимиру Великому, а также присоединится к шествию «Молитва за Украину».

В то время как власти говорят об абсолютном духовном единении, Украина движется к новой войне, а президент Петр Порошенко и Михаил Денисенко «с позывным «Филарет» ведут народ страны к кровопролитному столкновению. В этом не сомневается журналист Сергей Лебедев.

По его словам, «винницкий клан» — так Лебедев называет правящую украинскую элиту — допустит то, что практически невозможно представить в XXI, — войну за веру.

Попытка властей свести все православные конфессии Украины в одну, попутно ободрав их, — это только действие первое, второе же начнется 28 июля (празднование 1030-летия «крещения Киевской Руси-Украины»), уверен Лебедев. В этот день, по его словам, ультрас, а затем и те, «кто похуже», приступят к исполнению плана по развязыванию настоящей войны.

«Первыми начнут ультрас. Эта схема отработана с Одессы. Ультрасы начинают, а настоящие твари будут заканчивать. И могу вам гарантировать, если все-таки начнется, то 2-го мая в Одессе покажется легкой прогулкой в сравнении с тем, что намечено для Киева и православных прихожан Московского Патриархата», — написал Лебедев в статье для сайта cont.ws

Он привел сразу несколько аргументов в пользу того, что крупные провокации, приуроченные к крестному ходу, выгодны власть имущим на Украине. Во-первых, откроются возможности для безнаказанного грабежа, во-вторых, конфликт поможет президенту Порошенко ввести в стране режим ЧП и отменить выборы, в-третьих, это выгодно «попу с позывным «Филарет», считает Лебедев.

Напомним, в апреле депутаты Верховной рады поддержали создание на Украине автокефальной церкви. Против этой идеи, вполне ожидаемо, выступили представители поместных православных церквей. Президент Петр Порошенко считает создание автокефалии вопросом национальной безопасности Украины, при этом обвиняя Московскую патриархию в «присвоении отобранного у Украины православия».